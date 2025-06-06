Норвегия — Италия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру отбора ЧМ-2026 Норвегия — Италия.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.97.

Будет интересно посмотреть, какую тактику выберет Лучано Спаллетти в игре с Норвегией. Скандинавы очень агрессивны в нападении. Пусть прошлый сезон получился не самым удачным для Холанда, но в сборной он всегда представляет наибольшую опасность для соперников.

Не меньше угрозы будет исходить от Александра Сёрлота («Атлетико» Мадрид). Восстановился от травмы и будет готов помочь «свёрлам» игрок «Манчестер Сити» Оскар Бобб. В линии атаки у норвежцев слабых мест нет. А что касается обороны — то она проблемная.

Два пропущенных гола от сборной Израиля — это тревожный звоночек. Если хитрый и тактически подкованный Лучано Спаллетти подберёт ключики к «свёрлам», мы можем увидеть немало голов. На это и будем полагаться. Предлагаем проверить, что обе команды забьют, а тотал будет больше 2.5 мяча за 1.97.