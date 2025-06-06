Россия — Нигерия: прогноз и ставка на матч в Москве

В пятницу, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве состоится товарищеский матч Россия — Нигерия. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 2.06, что приблизительно равно 47% вероятности.

Победа сборной Нигерии оценивается в 3.80 — 26% вероятности. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики прогнозируют, что товарищеский матч Россия — Нигерия не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00.

Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.78.