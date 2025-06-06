Россия — Нигерия: определён самый вероятный счёт

В пятницу, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве состоится товарищеский матч Россия — Нигерия. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 2.06, что приблизительно равно 47% вероятности.

Победа сборной Нигерии оценивается в 3.80 — 26% вероятности. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.78.

Наиболее вероятный счёт — 1:1 (7.00) или 1:0 в пользу хозяев (7.40). Победа подопечных Валерия Карпина 2:1 идёт за 8.30.