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Россия — Нигерия: прогноз «Чемпионата»

Россия — Нигерия: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу сборных России и Нигерии.

Ставка: Россия победит за 2.06.

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Главный тренер гостей Эрик Шелль предпочитает активно использовать прессинг. Кроме того, после его назначения нигерийская сборная успела завоевать Кубок Единства, обыграв сборную Ганы (2:1) и сборную Ямайки (2:2, 5:4 пен.).

Сегодня серия сборной России насчитывает восемь побед подряд. Общий счёт — 44:0. Впечатляет невероятно, если бы не один факт. Самый сильный соперник из этого списка — сборная Сербии (4:0), которая с 21-й минуты играла в меньшинстве. Так что встреча со сборной Нигерии станет самой сложной для подопечных Валерия Карпина за последние пару лет.

В сборной России, к слову, тоже не будет некоторых лидеров. Игорь Дивеев, Александр Головин и Алексей Миранчук отсутствуют по разным причинам. Зато наконец-то должен приехать Матвей Сафонов, который недавно стал победителем Лиги чемпионов в составе «ПСЖ». Уровень голкипера определённо вырос, а потому добавит солидности всей команде.

Вообще, для россиян приезд сборной Нигерии — настоящее событие. Стадион выбрали большой, будет яркая программа перед игрой. Болельщики придут. Этот общий кураж тоже должен сыграть свою роль. Если для нигерийцев это обыкновенная контрольная встреча, то хозяевам ничего не остаётся, кроме как выкладываться по полной.

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