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Гибралтар — Хорватия: букмекеры назвали самый вероятный счёт

Гибралтар — Хорватия: букмекеры назвали самый вероятный счёт
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6 июня на нейтральном стадионе «Алгарве» в Португалии состоится встреча между Гибралтаром и Хорватией. Начало игры — в 21:45 мск. Для «шашечных» это будет первый матч квалификации.

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Букмекеры считают безоговорочным фаворитом сборную Хорватии. И это справедливо! Поставить на победу «шашечных» можно с коэффициентом 1.03.

Шансы Гибралтара оценили в 100.0. Ничья идёт с коэффициентом 22.0.

Эксперты предполагают, что встреча получится очень результативной. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 1.48, а тотал меньше 3.5 мяча идёт за 2.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 5.00.

Наиболее вероятный счёт — 4:0 в пользу «шашечных» за 6.00. Победа Хорватии 5:0 идёт за 6.50, на 3:0 дают 7.20.

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