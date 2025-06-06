Гибралтар — Хорватия: букмекеры назвали самый вероятный счёт

6 июня на нейтральном стадионе «Алгарве» в Португалии состоится встреча между Гибралтаром и Хорватией. Начало игры — в 21:45 мск. Для «шашечных» это будет первый матч квалификации.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом сборную Хорватии. И это справедливо! Поставить на победу «шашечных» можно с коэффициентом 1.03.

Шансы Гибралтара оценили в 100.0. Ничья идёт с коэффициентом 22.0.

Эксперты предполагают, что встреча получится очень результативной. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 1.48, а тотал меньше 3.5 мяча идёт за 2.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 5.00.

Наиболее вероятный счёт — 4:0 в пользу «шашечных» за 6.00. Победа Хорватии 5:0 идёт за 6.50, на 3:0 дают 7.20.