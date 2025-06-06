Гибралтар — Хорватия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру Гибралтар — Хорватия.

Ставка: Хорватия победит + тотал больше 4.5 гола за 2.05.

Разница в классе очевидна. Интриги тут нет, вопрос только в итоговой разнице.

Гибралтару остаётся лишь сосредоточиться на своей обороне и бросить все силы на то, чтобы избежать крупного поражения. Хорватия всегда правильно настраивается на любую игру, даже с таким аутсайдером. С учётом того факта, что в отборе на ЧМ-2026 при равенстве очков нескольких команд большую роль станет играть разница голов, жалости не будет.

Ожидаем от «шашечных» хотя бы пяти забитых голов, чтобы с ходу приблизиться к результативности чешской сборной, занимающей первое место в группе. Ставки на победу Хорватии через тотал больше 4.5 мяча принимают за 2.05. Физическое превосходство, преимущество в классе и огромный опыт отдельных футболистов сделают разницу в счёте.