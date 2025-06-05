Беларусь — Казахстан: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру сборных Беларуси и Казахстана.

Ставка: Беларусь победит за 2.17.

Для подготовки к отбору на ЧМ-2026 у «белых крыльев» будет намного больше времени, чем у сборной Казахстана. Впереди ещё контрольная встреча со сборной России, а подопечным Али Алиева после товарищеского матча с Беларусью предстоит 9 июня провести встречу с Северной Македонией, которая имеет куда более важное значение.

«Ястребы» после двух игр квалификации на чемпионат мира занимают третье место в группе, отстав от македонцев на одно очко. Они проиграли Уэльсу со счётом 1:3, но победили Лихтенштейн — 2:0.

Основная ставка Али Алиевым была сделана на футболистов чемпионата Казахстана. Пока не совсем понятно, как повлияет перестройка, которую проводит тренер.

По словам Али Алиева, на матч с Беларусью его подопечные будут настроены очень серьёзно. Ведь именно через встречу с этой сборной футболисты смогут подготовиться к игре с Северной Македонией. Но также стоит держать в голове, что у сборной Казахстана и так достаточно травмированных. Поэтому ключевые игроки не будут лезть на рожон и рисковать.

Беларусь же сыграет на домашнем стадионе, да ещё и воодушевлена после двух побед подряд всухую. Пока подопечным Карлоса Алоса Феррера спешить некуда. Можно экспериментировать, отдавать на поле все силы даже в игре с товарищеским статусом. Поэтому логично взять в качестве ставки победу хозяев.