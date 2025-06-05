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Грузия — Фарерские острова: прогноз на матч

Грузия — Фарерские острова: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру между сборными Грузии и Фарерских островов.

Ставка: Грузия победит с форой (-1.5) за 2.10.

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Естественно, сборная Грузии — не чета сборной Фарерских островов. Конечно, скромная островная команда сегодня тоже регулярно радует. За последние пять лет она поднялась из Лиги D и закрепилась в Лиге С, стала реже получать крупные поражения от соперников. Однако класса, опыта выступлений на высоком уровне и технического мастерства футболистам явно не хватает. А здесь ещё и на выезде придётся играть.

Грузинская сборная — очевидный фаворит предстоящего товарищеского матча со сборной Фарерских островов. Не исключено, что гости сумеют отличиться один раз, как это было в их мартовской встрече со сборной Чехии (1:2) в квалификации ЧМ-2026.

Однако большего ждать не стоит. Хозяева сейчас на подъёме и даже в товарищеской игре способны учинить разгром. Эта точка — квинтэссенция всего, что было достигнуто ранее.

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