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Девайсы, 1 млн рублей фрибетами и три автомобиля Mercedes E-Class в розыгрыше от БК «Леон»

Девайсы, 1 млн рублей фрибетами и три автомобиля Mercedes E-Class в розыгрыше от БК «Леон»
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Букмекерская компания «Леон» запускает первый тур из серии масштабных акций — «Шанс на девайс». Участники поборются за 1 млн рублей фрибетами, технику от Apple и Samsung, а также получат уникальную возможность принять участие в главном этапе «Супершанс» с розыгрышем трёх автомобилей Mercedes E-Class!

Чтобы попасть в акцию «Шанс на девайс», необходимо нажать кнопку «Принять участие» и начать заключать пари. Прогнозист может составить экспресс или оформить одинар в лайве или прематче на любой вид спорта. При этом коэффициент одного из исходов должен быть не ниже 1.50, а сумма пари — не менее 1 тыс. рублей.

За каждое пари участник будет получать купоны, которые увеличат его шансы на попадание в число счастливчиков, среди которых 20 июня будет разыграна техника от Apple и Samsung. Еще 95 победителей будут определены случайным образом и разделят между собой 1 млн рублей фрибетами.

В финальном розыгрыше призёров ждут поистине уникальные призы. «Супершансу» предшествуют шесть туров акции, которые пройдут с 6 июня по 16 ноября. В ходе них за каждые 100 купонов можно будет получить один суперкупон. Среди обладателей наибольшего количества суперкупонов 25 ноября и пройдёт розыгрыш трёх автомобилей Mercedes E-Class.

Акция «Шанс на девайс» и финальный розыгрыш «Супершанс» — отличная возможность проверить свою спортивную интуицию и совместить просмотр любимых матчей с перспективой получить эксклюзивные призы в виде фрибетов, девайсов и автомобилей премиум-класса.

Реклама. ООО «Леон». ИНН: 7707760834

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