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«Эдмонтон» — «Флорида»: букмекеры назвали фаворита второго матча

«Эдмонтон» — «Флорида»: букмекеры назвали фаворита второго матча
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В субботу, 7 июня, на льду стадиона «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоится второй матч «Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз», который продолжит финальную серию за Кубок Стэнли — 2025. Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

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Канадский клуб лидирует в серии 1-0.

Букмекеры небольшое предпочтение во втором матче отдают «нефтяникам». Сделать ставку на победу «Эдмонтон Ойлерз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.30, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа «Флориды Пантерз» по итогам трёх периодов оценивается в 2.75 — 36%. Если соперникам потребуется провести овертайм, как это было в первом матче, сыграет коэффициент 4.60.

В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.65.

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