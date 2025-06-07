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«Эдмонтон» — «Флорида»: прогноз на второй матч финала НХЛ

«Эдмонтон» — «Флорида»: прогноз на второй матч финала НХЛ
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на вторую игру серии «Эдмонтон» — «Флорида».

Ставка: обе забьют больше 2.5 шайб за 2.60.

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Несмотря на то что голкиперы обеих команд подходили к первой встрече финальной серии Кубка Стэнли в хорошей форме, голов всё равно было много. Стюарт Скиннер у «Ойлерз» проводит классный сезон в этой стадии плей-офф, а роль Сергея Бобровского в успехе «Пантерз» не обсуждается в принципе. Строго говоря, если бы не они — шайб было бы куда больше. Канадец совершил 29 спасений, а россиянин — 42.

Многие уже который сезон говорят о гении Коннора Макдэвида и недостаточно внимания уделяют Леону Драйзайтлю. А ведь немец местами даже полезнее и ценнее, нежели канадец. Отрабатывает в обороне и забрасывает важные шайбы. В первой встрече серии он отметился дублем и продлил свою результативную серию до семи матчей в этой стадии плей-офф НХЛ. Пока остался без очков только два раза.

Вторая встреча Кубка Стэнли в какой-то степени будет даже важнее первой. Особенно для «Флориды». Если американская команда потерпит поражение, то поедет к себе домой при 0-2 в серии. Следовательно, давление на хоккеистов повысится. Особенно после того, как в первом матче они упустили победу, хотя вели со счётом 3:1. Это значит, что теперь они мобилизуют ещё больше сил. Такой расклад может снова привести к голам.

Если каждая команда забросит во второй встрече финала Кубка Стэнли больше двух шайб, сыграет коэффициент 2.60. Этим можно воспользоваться. Гости попробуют не упускать свои шансы, а у хозяев с атакой при здоровых Драйзайтле и Макдэвиде и без того всё в порядке.

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