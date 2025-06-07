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Названы шансы сборной Англии продлить победную серию в отборе ЧМ-2026

Названы шансы сборной Англии продлить победную серию в отборе ЧМ-2026
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Европейские сборные продолжают проходить отбор на ЧМ-2026. 7 июня на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне состоится встреча между Андоррой и Англией. Начало игры — в 19:00 мск.

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Англичане одержали две победы в двух матчах квалификации.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом сборную Англии. Поставить на победу «трёх львов» можно с коэффициентом 1.04, что составляет около 96% вероятности.

Шансы сборной Андорры оценили в 100.0 (1%). Ничья идёт с коэффициентом 26.0 (3%).

По мнению экспертов, встреча получится очень результативной. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 3.5 мяча идёт за 2.45.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 4.10. Наиболее вероятный счёт — 4:0 в пользу англичан за 5.50.

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