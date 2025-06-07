Андорра — Англия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру Андорра — Англия.

Ставка: Англия победит + тотал больше 4.5 гола за 2.15.

Судя по всему, основной состав в матче с Андоррой отдыхать не собирается. «Почтальоны» вряд ли будут этому рады. Они находятся на последнем месте в группе, проиграв обе встречи. Команда уступила Латвии (0:1) и Албании (0:3). Её задача на предстоящую игру не допустить крупного счёта.

Почти за три года у сборной Андорры всего одна победа, которая была добыта в матче с Сан-Марино (2:0). Поэтому нет никаких шансов, что скромная команда каким-то чудом сможет создать проблемы англичанам или забить хотя бы гол в их ворота. Сценарий развития событий примерно понятен.

Находясь в прекрасном настроении, сборная Англии будет играть первым номером, прессинговать со стартового свистка, используя своё преимущество в классе. Наша ставка будет на победу «трёх львов» через тотал больше 4.5 мяча за 2.15. Пора болельщикам получать то, чего они давно ждут от своей сборной, — результативности.