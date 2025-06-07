Финляндия — Нидерланды: определён самый вероятный счёт

Продолжаем наблюдать, как европейские сборные проходят квалификацию ЧМ-2026. 7 июня на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки состоится встреча между Финляндией и Нидерландами. Начало игры — в 21:45 мск.

Поставить на победу «оранжевых» можно с коэффициентом 1.30.

Шансы сборной Финляндии оценили в 12.0. Ничья идёт с коэффициентом 5.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу нидерландцев за 6.00. Победа гостей 2:1 идет за 7.20, на точный счёт 1:0 в пользу Нидерландов выставлен коэффициент 8.00.