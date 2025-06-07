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Финляндия — Нидерланды: прогноз на матч в Хельсинки

Финляндия — Нидерланды: прогноз на матч в Хельсинки
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру отбора ЧМ-2026 Финляндия — Нидерланды.

Ставка: Нидерланды победят + тотал больше 2.5 гола за 1.93.

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Под руководством Рональда Кумана «оранжевые» неплохо сыграли на групповом этапе Лиги наций. Они заняли второе место в группе, в которой также были Германия, Венгрия и Босния и Герцеговина. Правда, в четвертьфинале уступили по сумме двух матчей Испании. Но это была равная борьба! Сказать, что нидерландцы смотрелись хуже, было бы неправильно.

Команда Рональда Кумана отличается тактической гибкостью и богатым опытом. Благодаря чёткой системе тренера появляется возможность проводить ротацию игроков в полузащите и защите, не теряя в качестве и сохраняя философию атакующего футбола. Этим надо пользоваться.

Маловероятно, что Финляндия пропустила два мяча от Литвы случайно. Такого не может быть. Матч с Нидерландами должен подтвердить подозрения, что у финнов начинаются большие проблемы.

Поставим на победу гостей через тотал больше 2.5 мяча за 1.93. Рональд Куман верно идёт к цели – вернуть традиционный результативный футбол сборной.

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