Албания — Сербия: букмекеры определили фаворита

Европейские сборные продолжают проходить отбор на ЧМ-2026. 7 июня на стадионе «Эйр Албания» в Тиране состоится встреча между Албанией и Сербией. Начало игры — в 21:45 мск.

Гости, в отличие от хозяев, проведут свой первый матч в квалификации.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение сборной Сербии в предстоящем матче. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.20.

Шансы сборной Албании оценили в 3.75. Ничья идёт с коэффициентом 3.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.60.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07.