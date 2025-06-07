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Албания — Сербия: назван самый вероятный счёт

Албания — Сербия: назван самый вероятный счёт
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Европейские сборные продолжают проходить отбор на ЧМ-2026. 7 июня на стадионе «Эйр Албания» в Тиране состоится встреча между Албанией и Сербией. Начало игры — в 21:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение сборной Сербии в предстоящем матче. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.20.

Шансы сборной Албании оценили в 3.75. Ничья идёт с коэффициентом 3.20.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07.

Наиболее вероятный счёт — 0:0 (6.00). На ничью 1:1 дают 7.20, заключить пари на победу Сербии со счётом 1:0 предлагается за 7.80.

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