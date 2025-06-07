Албания — Сербия: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков представил прогноз на игру квалификации ЧМ-2026 Албания — Сербия.

Ставка: обе забьют за 2.10.

Состав у «белых орлов» отлично укомплектован как в нападении, так и в обороне. Сборной Албании придётся нелегко, несмотря на домашнюю поддержку. После двух матчей отбора на ЧМ-2026 красно-чёрные набрали три очка благодаря победе в игре с Андоррой (3:0). Уступили — Англии (0:2).

На этот раз вызов в сборную получил игрок «Рубина» Мирлинд Даку. Он провёл впечатляющий сезон в РПЛ и претендовал на звание лучшего бомбардира, уступив только Угальде. Всего в 26 матчах он забил 15 голов и отдал пять результативных передач.

Не будем забывать о накалённых отношениях между Сербией и Албанией. Это может привести к стычкам и конфликтам на поле. Игра получится очень напряжённой и нервной. Любителям риска можно даже попробовать взять удаление или пенальти. Основной же прогноз будет сделан на обмен голами между командами с коэффициентом 2.10.

Обе сборные настроены только на победу. Их ждёт настоящая нервотрёпка, много физического контакта и игры на контратаках. Вполне возможна даже ничья по итогам встречи, но результативная. С учётом мотивации и уровня мастерства в атаке обеих команд, это вполне вероятный исход.