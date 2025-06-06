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Россия — Нигерия: прогноз Константина Генича на товарищеский матч

Россия — Нигерия: прогноз Константина Генича на товарищеский матч
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на товарищеский матч Россия — Нигерия.

Ставка: победа России за 2.05.

«Сборная Нигерии – один из самых серьёзных соперников нашей сборной за последнее время, хоть и не приедут их лидеры. Уже официально объявлено, что не приедут Осимхен, Лукман, Ндиди. Но это не значит, что сборная слабая, её не стоит недооценивать. Нигерийские футболисты всегда отличались мощью и атлетизмом – это прокаченные ребята, которые здорово прессингуют и ведут единоборства.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч для нас важен, в нём хочется проверить наши сильные стороны и проверить свой нынешний уровень. Я думаю, что сборная Нигерии вполне подходящий для этого соперник. Мы восемь матчей подряд не проигрываем и не пропускаем. Наверное, наступил момент, когда сборная России пропустит.

Исходя из мотивации, что сборная России очень хочет себя показать, я предлагаю рассмотреть вариант с победой сборной России. Думаю, что с настроем, движением и энергией всё будет хорошо. Мой прогноз – победа сборной России», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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