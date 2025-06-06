Россия — Нигерия: прогноз Эдуарда Мора на товарищескую игру в Москве

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Россия — Нигерия.

Ставка: обе забьют за 1.76.

«Такого соперника у национальной команды России давно не было — сборная Нигерии. Думаю, что людей придёт много, но слегка омрачает эту игру тот факт, что лидеры сборной Нигерии в ней участия не примут. Тем не менее у Нигерии сильных футболистов хватает.

Думаю, что на такого соперника настраиваться не надо, наша сборная обязана показать хороший футбол. Вопрос лишь в том, прервётся ли наша серия из сухих матчей. Думаю, что сделать это будет сложно.

Проблем у сборной России с мотивацией в последнее время нет, дома мы всегда играем великолепно. Сборная Нигерии убиваться не станет, будет играть в атаку, поэтому я жду открытого футбола. Наша команда обязана побеждать, что она и сделает. Но думаю, что с такой группой атаки Нигерия должна тоже забивать», — приводит слова Мора «РБ Спорт».