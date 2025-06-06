Россия — Нигерия: ставка Александра Мостового на игру в Москве

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Россия — Нигерия.

Ставка: победа России 2:1 за 7.80.

«Новый товарищеский матч нашей национальной команды, наконец не со «сборной отелей» — Нигерия достаточно высокий уровень имеет. В рейтинге ФИФА она стоит в первой сотне, да что там, в первых 50 сборных – 45-е место. Наша же сборная идет 35-й, но тут, само собой, сложно оценить, если учитывать нынешнюю обстановку. Главное, что нигерийцы не идут за пределами топ-100.

Нигерия находится в достаточно неплохой игровой форме, если судить по её последним матчам. За год было всего одно поражение – 1:2 от Руанды в квалификации Кубка африканских наций. Правда, в этом раунде отбора для коллектива это была единственная неудача. В остальных встречах он набирал очки и уверенно вышел в следующий этап.

Если брать другие игры за год, то в них «суперорлы» не проигрывали, чаще выигрывали, чем вничью заканчивали встречи. Другой вопрос, что равной оппозиции и сильных оппонентов за этот период тоже не было. Разве что товарищеский матч с Ганой можно вспомнить в мае – 2:1. К слову, за последнее время это не единственная игра Нигерии была, она ещё на днях одолела Ямайку (3:2), тоже в рамках спарринга. Так что к встрече с Россией команда будет подготовлена.

У нашей же команды только-только завершился сезон. «Краснодар» всё-таки дожал «Зенит», выиграл РПЛ, в Кубке России ЦСКА разделался с «Ростовом». Основные звезды турнира были вызваны в состав национальной команды, снова во всех линиях сильнейшие футболисты, есть и некоторые из не самых топовых команд РПЛ. Но в любом случае предсказать на 100% состав команды будет тяжело, тренерский штаб Карпина часто использует разные схемы и составы.

Нет смысла особенно оценивать форму нашей сборной, так как почти все соперники просто были в последние 1,5 года ниже на несколько уровней, о некоторых до матчей с Россией мы даже не слышали. Понятно, что Замбию разгромили 5:0, Гренаду (5:0), Сирию (4:0), Бруней (11:0). До этого и более сильных оппонентов побеждали, впрочем – Беларусь (4:0) и Сербию (4:0).

Я и тут склоняюсь, конечно, к успеху нашей национальной команды. Да, Нигерия сильнее большинства последних оппонентов подопечных Карпина. Но всё-таки Россия всё ещё имеет статус выше, в составе даже появился действующий обладатель кубка Лиги чемпионов. Но также и не думаю, что нигерийцы слишком слабо выступят, определённые трудности у нашей команды возникнут», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».