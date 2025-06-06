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Россия — Нигерия: ставка Игоря Семшова на контрольный матч

Россия — Нигерия: ставка Игоря Семшова на контрольный матч
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на товарищеский матч Россия — Нигерия.

Ставка: победа России за 2.06.

«Сборная России под руководством Валерия Карпина подходит к матчу с Нигерией в статусе явного фаворита, несмотря на то что соперник считается одним из сильнейших в Африке.

Российская команда демонстрирует впечатляющую серию из восьми побед с общим счётом 44:0. Однако стоит учитывать, что большинство этих побед были одержаны над слабыми соперниками вроде Брунея (11:0) или Гренады (5:0), а наиболее серьёзным испытанием стала игра с Сербией (4:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нигерийская сборная, занимающая 43-е место в рейтинге ФИФА, традиционно славится физически мощными и техничными футболистами, многие из которых выступают в топовых европейских чемпионатах. Однако на матч с Россией «суперорлы» приедут без ряда ключевых игроков, включая Виктора Осимхена, Адемолы Лукмана, Самуэля Чуквезе и Келечи Ихеаначо. Это значительно ослабляет атакующий потенциал команды.

С другой стороны, у россиян тоже есть потери. В сборной отсутствуют Игорь Дивеев, Александр Головин и Алексей Миранчук.

Исторически Россия успешно играет против африканских команд: семь побед, четыре ничьих и лишь одно поражение (от Кот-д'Ивуара в 2017 году). При этом сборные России и Нигерии никогда ранее не встречались, что добавляет интриги предстоящему матчу.

Россия, несмотря на отсутствие некоторых лидеров, должна сохранить свою победную серию. Ставим на этот исход», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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