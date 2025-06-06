Россия — Нигерия: ставка Романа Павлюченко на товарищескую встречу в Москве

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Россия — Нигерия.

Ставка: победа России за 2.05.

«Россия проводит очередной товарищеский матч. Всего неделя прошла с окончания сезона, с финала Кубка России, и вот наша национальная команда уже встретится с достаточно сильным соперником, если сравнивать его с остальными коллективами за последние годы — с Нигерией.

У команды Валерия Карпина вообще никаких проблем не возникало в последних матчах, одни крупные победы. С другой стороны, вспомнить хотя бы примерно равных соперников за год уже тяжело. В июне прошлого года с Беларусью играли россияне — 4:0. Но вот после этого были ожидаемые виктории над Брунеем (11:0), Сирией (4:0), Гренадой (5:0) и Замбией (5:0). Но сейчас, конечно, оппонент намного более статусный.

Нигерия тоже подходит к этому матчу на серии без проигрышей, пусть у нее она и не такая длинная, как у России — шесть встреч. И причем соперники за этот период были схожими. Участвовали нигерийцы в разных турнирах, это действующая сильная команда. Так, в марте она провела два матча в рамках отбора на ЧМ-2026, в которых не уступила Руанде (2:0) и Зимбабве (1:1). Правда, в таблице группы пока команда идет ниже топ-2. До этого в декабре она в рамках квалификации Чемпионата Африканских наций прошла Гану (0:0 и 3:1). В общем, в разных соревнованиях принимает Нигерия участие.

Правда, уже известно, что состав Нигерии не будет прямо основным. Несколько главных звезд не приедут в Россию — вингер «Аталанты» Лукман, форвард «Наполи» Осимхен, Вилфред Ндиди из «Лестера». У России же традиционно сильный состав вызван тренерским штабом Валерия Карпина. Конечно, все внимание к вратарю Матвею Сафонову, который приедет в национальную команду в статусе победителя Лиги чемпионов в составе «ПСЖ». Также из зарубежных клубов вызван Антон Миранчук из «Сьона». Но и главные звезды РПЛ в составе — Агкацев, Батраков, Кисляк, Мостовой и другие.

В общем, да, соперник имеет определенный статус, на своем континенте он даже высокий. На общей международной арене, думаю, нигерийцы сейчас не так высоко котируются. Да, они доходили до финала Кубка Африканских наций, но проиграла там Кот-д'Ивуару, да и было это уже полтора года назад. Сейчас еще и главных звезд сборной не будет.

Так что верю в нашу команду. Не думаю, что снова стоит ждать разгрома сухого, счета 4:0 или 5:0. Но просто в то, что россияне выиграют, я тут верю – ставлю на это за 2.05», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».