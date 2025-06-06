Россия — Нигерия: ставка Эльвина Керимова на игру 6 июня

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Россия — Нигерия.

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Россия — Нигерия, товарищеский матч, который состоится в «Лужниках». Событие, потому что, я думаю, будет очень много болельщиков. Статусный соперник у сборной России, пусть и не в оптимальном составе, без большого количества звёзд, но тем не менее Нигерия — сильная сборная, сильные игроки, и это одна из лучших африканских команд.

Так что и для сборной России это будет дополнительная мотивация, если учесть уровень сопротивления, и настрой должен быть, я думаю, соответствующий. Плюс для многих игроков это, как ни крути, всегда возможность показать себя с наилучшей стороны в условиях конкурентной борьбы за место в составе, в условиях, опять же, международного статуса матча. Всё-таки сейчас у сборной России нет соревновательных встреч, и просто такие соперники не встречаются. Так что, я думаю, мотивация будет у каждого игрока отдельная.

Ну и нигерийцы, я думаю, — учитывая стадион большой, на котором они будут выступать, болельщиков, которые, уверен, тоже должны получить удовольствие от матча — сыграют в своё удовольствие, сыграют в атаку. Я считаю, что прагматичного поход подхода в этом матче быть не должно, и те, и те должны действовать открыто, смело. И в этой связи я беру ставку «обе забьют» за 1.80», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».