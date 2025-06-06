Россия — Нигерия: прогноз Виктора Гусева на контрольную игру 6 июня

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Россия — Нигерия.

Ставка: обе забьют за 1.76.

«Что касается нигерийской команды, то это уже не та сборная, которая выходила три раза в 1/8 финала чемпионатов мира (последний раз в 2014 году) и там проигрывала довольно сильным соперникам, топовым сборным. Сейчас в своей отборочной группе на чемпионат мира, где нужно занять первое место или второе, но с хорошими показателями, Нигерия занимает четвёртое место, отставая от лидера, ЮАР, на шесть очков. Более того, она на одно очко отстаёт от Руанды и Бенина. Одна победа, одно поражение и четыре ничьих у нигерийцев — вот такой любопытный результат. Ну и последние матчи: здесь была победа над Руандой со счётом 2:0, а с Зимбабве сыграли 1:1. Забегая вперёд, скажу, что все три мяча в этих встречах у нигерийцев забил Осимхен, прекрасно известный нам супернападающий.

Что касается состава, который приедет к нам, то Осимхена не будет. Не будет также и Лукмана. Отсутствует целая группа: Ихеаначо, ныне нападающий «Мидлсбро», Чуквезе, полузащитник «Милана», Ивоби, полузащитник «Фулхэма» — все эти игроки отсутствуют, их в составе не будет. Но, с другой стороны, будут краснодарский Олусегун, хорошо нам известный, и Бонифасе, нападающий «Байера». То есть Нигерия — это всегда атакующая команда, довольно весёлая, которая будет серьёзным соперником в общем-то даже без суперзвёзд.

Тем более для нас, у которых в последнее время таких серьёзных соперников не было. Мы можем говорить о том, что за последние три года победили Сербию 4:0, но сербы вышли не с таким настроением, как мы думали. Камерун мы также обыграли со счётом 1:0. Поэтому в череде этих соперников, я думаю, что Нигерия — самая сильная, и в общем есть чего опасаться. Тем более что у нас экспериментальный состав. Карпин вызвал трёх защитников «Ростова»: Ваханию, Мелёхина и Осипенко. Они очень хороши, судя по играм в нашем национальном чемпионате. Но, конечно, если они выйдут в таком составе, да и вообще нашим защитникам нужно быть внимательными против любой атаки соперника. Потому что атака соперника, повторяю, очень сильна. И продолжения наших лёгких побед с сухим счётом я не предвижу. Мы будем без Головина, Алексея Миранчука и Кузяева. Но в составе почти все открытия последнего сезона РПЛ.

Ни разу Россия и Нигерия друг с другом не играли. Это будет первая встреча. Помимо тех людей, которых я назвал, Олусегуна и Бонифасе, в составе есть представители английских клубов, команд из других чемпионатов топ-5. В общем, такой состав, особенно в линии атаки, заслуживает внимания. И, повторяю, нашим, мне кажется, будет очень непросто справиться с нигерийским нападением.

Вряд ли стоит предполагать, что нигерийцы, даже играя на чужом поле, сядут в оборону и будут защищаться. Думаю, игра пойдёт на встречных курсах. Но учитывая всё то, что я сказал, друзья, я бы поставил на то, что в матче Россия — Нигерия обе команды забьют», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».