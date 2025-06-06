Россия — Нигерия: прогноз Семёна Зигаева на контрольную игру

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Россия — Нигерия.

Ставка: победа России за 2.05.

«Сборная России уже больше трёх лет не участвует в официальных матчах и турнирах, причины понятны, в очередной раз их обсуждать уже бессмысленно. При этом команда Валерия Карпина регулярно играет товарищеские матчи и смотрится в них солидно. В восьми последних встречах сборная России ни разу не пропустила и одержала во всех победы, а разница мячей — внушительные 44:0. Пусть из серьёзных соперников можно выделить только Сербию и Беларусь, но что имеем.

Сборная Нигерии пусть и имеет серию из 12 матчей, в которых проиграли лишь раз, но в квалификации на чемпионат мира 2026 года пока выглядит невзрачно и рискует пролететь мимо мундиаля. В своей отборочной группе после шести матчей Нигерия имеет всего семь очков и располагается лишь на четвёртой строчке. Догнать ЮАР будет сложно, но зацепиться за вторую строчку, которая позволит при удачном раскладе квалифицироваться на чемпионат мира, вполне реально, ведь ещё четыре тура впереди.

Нигерийцы приедут в Россию без трёх своих важнейших игроков. Это Виктор Осимхен, Адемола Лукман и Алекс Ивоби. Поэтому сборная Нигерии будет сильно скована в атаке, хотя Виктор Бонифасе из «Байера» вряд ли доставит нашей команде меньше хлопот. Но и у нас есть проблемы, Матвей Сафонов прилетел лишь за пару дней до матча, а футболисты ЦСКА и «Ростова» в воскресенье ещё играли в финале Кубка России и тоже с опозданием прибыли в расположение команды Карпина. И всё же наша сборная, играя дома, должна побеждать нестабильную Нигерию, ещё и без трёх лидеров», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».