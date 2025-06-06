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Норвегия — Италия: прогноз Владислава Радимова на матч отбора ЧМ-2026

Норвегия — Италия: прогноз Владислава Радимова на матч отбора ЧМ-2026
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Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Норвегия — Италия.

Ставка: победа Италии за 2.46.

«Норвежцы в последних матчах забивают предостаточно, но и соперники — те, которые позволяют это делать. Один раз попали на австрийцев и получили пять. Итальянцам — понятно, что там много иностранцев играет в «Интере», всё равно после такой оплеухи, приехав в сборную, как-то надо реабилитироваться за свой футбол.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 3-й тур
06 июня 2025, пятница. 21:45 МСК
Норвегия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я думаю, чистая победа итальянцев — раз, и второе — итальянцы забьют в первом тайме. Ну и в любом случае сборная Италии по подбору игроков сильнее норвежцев, тут не играет роли то, что на выезде или дома. Итальянцы просто сильнее, поэтому они и выиграют, поэтому чистая победа. А то, что начнут с первого тайма, я в этом не сомневаюсь. Итальянцы забьют в первом тайме. И если сборная Италии забила три немцам на выезде, то уж норвежцам обязаны забивать», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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