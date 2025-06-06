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Северная Македония — Бельгия: прогноз Тимура Журавеля на игру отбора ЧМ-2026

Северная Македония — Бельгия: прогноз Тимура Журавеля на игру отбора ЧМ-2026
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Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Северная Македония — Бельгия.

Ставка: победа Бельгии и ТБ 2.5 за 2.30.

«Бельгия ещё не начинала свой отбор, а Северная Македония уже сыграла две встречи, так как бельгийцы играли стыковой матч в Лиге наций, выдав крутой камбэк, ликвидировав фору в минус два мяча в противостоянии с Украиной. Мы по-новому взглянули на эту сборную с новым тренером Руди Гарсией.

ЧМ-2026 — Европа . Группа L. 3-й тур
06 июня 2025, пятница. 21:45 МСК
Гибралтар
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я бы исходил из характера Руди Гарсии – очень импульсивный тренер, требующий много беготни и игры вперёд. Мне кажется, что у сборной Бельгии есть всё, чтобы играть в такой атакующий футбол. Даже в выездном матче Бельгия — фаворит, но поскольку это открытая, а местами даже расхристанная команда, то я бы предложил поставить на победу бельгийцев через верх. Скорее всего, бельгийцы пропустят, но забьют на один-два гола больше. Бельгии надо начинать с победы, чтобы заявлять свои притязания на чемпионат мира по футболу», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».

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