Северная Македония — Бельгия: прогноз Тимура Журавеля на игру отбора ЧМ-2026

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Северная Македония — Бельгия.

Ставка: победа Бельгии и ТБ 2.5 за 2.30.

«Бельгия ещё не начинала свой отбор, а Северная Македония уже сыграла две встречи, так как бельгийцы играли стыковой матч в Лиге наций, выдав крутой камбэк, ликвидировав фору в минус два мяча в противостоянии с Украиной. Мы по-новому взглянули на эту сборную с новым тренером Руди Гарсией.

Я бы исходил из характера Руди Гарсии – очень импульсивный тренер, требующий много беготни и игры вперёд. Мне кажется, что у сборной Бельгии есть всё, чтобы играть в такой атакующий футбол. Даже в выездном матче Бельгия — фаворит, но поскольку это открытая, а местами даже расхристанная команда, то я бы предложил поставить на победу бельгийцев через верх. Скорее всего, бельгийцы пропустят, но забьют на один-два гола больше. Бельгии надо начинать с победы, чтобы заявлять свои притязания на чемпионат мира по футболу», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».