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Северная Македония — Бельгия: прогноз Семёна Зигаева на отборочный матч ЧМ-2026

Северная Македония — Бельгия: прогноз Семёна Зигаева на отборочный матч ЧМ-2026
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Северная Македония — Бельгия.

Ставка: победа Бельгии с форой (-1) за 1.59.

«Сборная Северной Македонии выглядела двояко: в четырёх товарищеских матчах балканская команда смогла лишь раз сыграть вничью и трижды уступила. Зато когда стартовала Лига наций, всё изменилось. Точнее, в первом туре было 1:1 против Фарерских островов, однако дальше серия из пяти побед, в которых ещё и ни разу не пропустили. Победа в группе и выход в лигу рангом выше. Дальше начался отбор на чемпионат мира, тут македонцы одолели Лихтенштейн и сыграли вничью с Уэльсом. Таким образом, с четырьмя очками они идут на первой строчке.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 3-й тур
06 июня 2025, пятница. 21:45 МСК
Северная Македония
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Бельгии провалила прошлый год. Со скрипом выйдя в плей-офф чемпионата Европы — 2024, бельгийцы вылетели уже в первом раунде. Дальше была Лига наций, там уже наступила катастрофа: всего одна победа в шести турах, последнее место в группе и стыки за право сохранить прописку в элитном дивизионе. Терпение руководства Бельгии закончилось, Тедеско отправили в отставку, а вместо него пришёл Руди Гарсия. Он смог переиграть Украину по сумме двух матчей и оставить бельгийцев в элите.

Македония уже провела два матча в отборочном цикле, а Бельгия только стартует, и поэтому команда Руди Гарсии пока в отстающих. Тем более стартуют бельгийцы гостевым матчем с лидером группы, что, в случае успеха, поможет с ходу приблизиться к лидеру», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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