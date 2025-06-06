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Гибралтар — Хорватия: прогноз Семёна Зигаева на встречу отбора ЧМ-2026

Гибралтар — Хорватия: прогноз Семёна Зигаева на встречу отбора ЧМ-2026
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Гибралтар — Хорватия.

Ставка: победа Хорватии и ТБ 4.5 за 2.11.

«Сборная Гибралтара — одна из карликовых команд, на которые обращают внимание, когда им удаётся обыграть кого-то выше рангом. Правда, в последние годы команда из крохотного государства обыгрывает лишь Андорру, Лихтенштейн и Сан-Марино, а грандам в основном проигрывает. И не просто, а разгромно. Вот и в этой квалификации Гибралтар уже провёл два матча, сначала проиграл 1:3 Черногории, а затем 0:4 Чехии.

ЧМ-2026 — Европа . Группа L. 3-й тур
06 июня 2025, пятница. 21:45 МСК
Гибралтар
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Хорватии лишь начинает свой путь в отборочном турнире к чемпионату мира, мартовские матчи они пропустили, ведь играли в 1/4 плей-офф Лиги наций. Там их соперником оказалась сборная Франции, и хорваты были близки к тому, чтобы сотворить сенсацию. В первой игре, прошедшей в Сплите, команда Златко Далича победила 2:0, но поражение 0:2 на «Стад де Франс», а дальше — серия пенальти. Обе команды били плохо, но французы — чуть лучше, поэтому команда Дешама прошла дальше, а хорваты начинают отбор на чемпионат мира.

Помимо Хорватии и Гибралтара, в этой группе Чехия, Черногория и Фарерские острова. И уже все, кроме команды Златко Далича, провели по две игры, лишь хорваты пока имеют 0 в графе сыгранных матчей. Хорватии надо и догонять, да и про разницу не забывать. Гибралтар, по сути, играет свой мини-турнир против Фарерских островов», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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