Гибралтар — Хорватия: прогноз Семёна Зигаева на встречу отбора ЧМ-2026

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Гибралтар — Хорватия.

Ставка: победа Хорватии и ТБ 4.5 за 2.11.

«Сборная Гибралтара — одна из карликовых команд, на которые обращают внимание, когда им удаётся обыграть кого-то выше рангом. Правда, в последние годы команда из крохотного государства обыгрывает лишь Андорру, Лихтенштейн и Сан-Марино, а грандам в основном проигрывает. И не просто, а разгромно. Вот и в этой квалификации Гибралтар уже провёл два матча, сначала проиграл 1:3 Черногории, а затем 0:4 Чехии.

Сборная Хорватии лишь начинает свой путь в отборочном турнире к чемпионату мира, мартовские матчи они пропустили, ведь играли в 1/4 плей-офф Лиги наций. Там их соперником оказалась сборная Франции, и хорваты были близки к тому, чтобы сотворить сенсацию. В первой игре, прошедшей в Сплите, команда Златко Далича победила 2:0, но поражение 0:2 на «Стад де Франс», а дальше — серия пенальти. Обе команды били плохо, но французы — чуть лучше, поэтому команда Дешама прошла дальше, а хорваты начинают отбор на чемпионат мира.

Помимо Хорватии и Гибралтара, в этой группе Чехия, Черногория и Фарерские острова. И уже все, кроме команды Златко Далича, провели по две игры, лишь хорваты пока имеют 0 в графе сыгранных матчей. Хорватии надо и догонять, да и про разницу не забывать. Гибралтар, по сути, играет свой мини-турнир против Фарерских островов», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».