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США — Турция: коэффициенты букмекеров на матч

США — Турция: коэффициенты букмекеров на матч
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В субботу, 7 июня, на стадионе «Пратт-энд-Уитни-стэдиум-эт-Рентшлер-филд» в штате Коннектикут состоится товарищеский матч США — Турция. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу сборной США предлагается с коэффициентом 2.55, в то время как победа сборной Турции оценивается в 2.75. Разница в вероятности составляет около 3%.

Ничейный исход представлен в линии за 3.40.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч США — Турция получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Самый вероятный счёт — 1:1 (7.40).

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