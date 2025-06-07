Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

США — Турция: прогноз на матч 7 июня

США — Турция: прогноз на матч 7 июня
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на товарищескую игру между сборными США и Турции.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.18.

Материалы по теме
Прогноз на матч Андорра — Англия: Кейн и Беллингем вышли на охоту
Прогноз на матч Андорра — Англия: Кейн и Беллингем вышли на охоту

Сборная Турции в последние годы радует всё чаще. Во-первых, выход в четвертьфинал чемпионата Европы в прошлом году до сих пор в памяти. Тогда и на полуфинал вполне можно было рассчитывать. Во-вторых, турецкая команда потерпела всего одно поражение в восьми предыдущих матчах с сентября 2024 года — от сборной Черногории. В остальном — пять побед и две ничьих при 14 забитых мячах.

А в марте 2025 года, то есть совсем недавно, турецкие футболисты эффектно победили сборную Венгрии в стыковых встречах Лиги наций — 3:1 и 3:0. А ведь венгры отнюдь не мальчики для битья. То есть Винченцо Монтелла сумел сделать из турецкой команды конкурентоспособного игрока на международной арене. А потому ждать доминирования со стороны сборной США даже на домашнем стадионе не стоит.

Скорее всего, встреча получится обоюдоострой, моменты будут и у одних, и у других ворот. Сверхнадёжной защитой похвастаться не может никто, так что и голы должны прийти. При этом в четырёх из пяти последних матчей сборной США и в 7 из 10 последних матчей сборной Турции пробивался «верх» по голам.

А при таких раскладах голы в обе стороны через тотал больше 2.5 мяча — хороший вариант для ставки.

Материалы по теме
Прогноз на матч Финляндия — Нидерланды: Депай и Гакпо зажгут в Хельсинки
Прогноз на матч Финляндия — Нидерланды: Депай и Гакпо зажгут в Хельсинки
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android