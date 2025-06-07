США — Турция: прогноз на матч 7 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на товарищескую игру между сборными США и Турции.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.18.

Сборная Турции в последние годы радует всё чаще. Во-первых, выход в четвертьфинал чемпионата Европы в прошлом году до сих пор в памяти. Тогда и на полуфинал вполне можно было рассчитывать. Во-вторых, турецкая команда потерпела всего одно поражение в восьми предыдущих матчах с сентября 2024 года — от сборной Черногории. В остальном — пять побед и две ничьих при 14 забитых мячах.

А в марте 2025 года, то есть совсем недавно, турецкие футболисты эффектно победили сборную Венгрии в стыковых встречах Лиги наций — 3:1 и 3:0. А ведь венгры отнюдь не мальчики для битья. То есть Винченцо Монтелла сумел сделать из турецкой команды конкурентоспособного игрока на международной арене. А потому ждать доминирования со стороны сборной США даже на домашнем стадионе не стоит.

Скорее всего, встреча получится обоюдоострой, моменты будут и у одних, и у других ворот. Сверхнадёжной защитой похвастаться не может никто, так что и голы должны прийти. При этом в четырёх из пяти последних матчей сборной США и в 7 из 10 последних матчей сборной Турции пробивался «верх» по голам.

А при таких раскладах голы в обе стороны через тотал больше 2.5 мяча — хороший вариант для ставки.