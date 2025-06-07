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Канада — Украина: прогноз на матч

Канада — Украина: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на товарищеский матч между командами Канады и Украины.

Ставка: обе забьют за 1.75.

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Сборная Украины всего лишь на пять позиций опережает сборную Канады в рейтинге ФИФА. А это значит, что ожидается примерно равная игра двух примерно равных по силе и уровню соперников. Голы в обе стороны — весьма вероятный сценарий развития товарищеской встречи.

Сборная Украины в последние годы ярко заявляет себе на европейской арене. Выступала в финальной части чемпионата Европы в Германии, а также едва не вышла в Лигу А в Лиге наций. После победы со счётом 3:1 в первом стыковом матче со сборной Бельгии досадно уступила во втором со счётом 0:3.

Сборная Канады, в свою очередь, потихоньку поднимает уровень. Совсем недавно, например, выиграла бронзовые медали Лиги наций КОНКАКАФ, победив в матче за третье место сборную США (2:1). Плюс на стороне канадцев домашняя поддержка и отсутствие акклиматизации.

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