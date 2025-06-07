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Андорра — Англия: прогноз Павла Погребняка на матч отбора ЧМ-2026

Андорра — Англия: прогноз Павла Погребняка на матч отбора ЧМ-2026
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Андорра — Англия.

Ставка: победа Англии с форой (-4) за 2.26.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 3-й тур
07 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Андорра
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Андорры две игры — два поражения. Пропустили четыре. Вроде бы немного. Но сейчас в соперниках сборная Англии с Кейном и Палмером в составе.

Команды встречались шесть раз, и в каждом матче побеждали англичане. Забивали в среднем четыре мяча и не пропускали ни разу. Думаю, все понимают, насколько всё печально для Андорры.

Англия, как и предполагалось, начала с двух побед, а в графе пропущенных — ноль. Новый тренер Томас Тухель оправдывает ожидания болельщиков, которые хотят наконец увидеть достойную и атакующую игру.

В группе осложнения могут возникнуть только с Сербией, а с остальными сборными ожидается положительный результат», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

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