Андорра — Англия: прогноз Александра Елагина на отборочный матч ЧМ-2026

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Андорра — Англия.

Ставка: победа Англии с форой (-4) за 2.26.

«7 июня в испанской Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат», принадлежащем клубу «Эспаньол», сборная Андорры выступит в роли хозяйки, принимая сборную Англии, в матче отборочного турнира ЧМ-2026 группы К европейской зоны. Помимо андоррцев и англичан, в эту группу входят также национальные команды Албании, Латвии и Сербии — последняя в борьбу пока ещё не вступала.

Сборные Андорры и Англии синхронно стартовали в отборе ЧМ-2026 матчами 21 и 24 марта. Андоррцы дома проиграли Латвии 0:1, а затем на выезде были разгромлены Албанией 0:3. Англичане оба матча провели в родных стенах на легендарном «Уэмбли»: в первом (дебютном для нового тренера «трёх львов» немца Томаса Тухеля) они уверенно разобрались с упорными албанцами (2:0), а во втором, что называется «не потея», катком прошлись по латвийцам, «отгрузив» им три мяча.

Это были ожидаемые результаты. Однако два события, случившиеся в двух матчах на поле «Уэмбли», без сомнения, вошли в историю английской национальной команды. С Албанией отличился Майлз Льюис-Скелли, став самым молодым игроком, забившим гол в дебютной игре за сборную Англии. Юному защитнику лондонского «Арсенала» было на тот момент 18 лет и 176 дней.

В свою очередь, капитан англичан Гарри Кейн, ныне выступающий за мюнхенскую «Баварию», результативно отметившись в игре против Латвии, увеличил свой «бомбардирский» рекорд за сборную до 71 гола (в 105 матчах), опережая на данный момент второго в списке голеадоров Уэйна Руни, завершившего свою карьеру, на 18 мячей.

Что касается отборочных матчей ЧМ, то соперники четырежды играли между собой, и всегда без проблем побеждала Англия. В последний раз эти команды встречались друг с другом в отборе ЧМ-2022, когда британцы дома выиграли 4:0, а в гостях забили на мяч больше — 5:0. Добавьте к этому, что Андорра занимает 173-е место в рейтинге ФИФА (Англия — четвёртое) и является самой низкорейтинговой командой, с которой «три льва» встречались после разгрома Сан-Марино со счётом 10:0 в ноябре 2021-го.

Ставим на уверенную победу англичан», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».