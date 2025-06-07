Финляндия — Нидерланды: прогноз Павла Яковлева на игру квалификации ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Финляндия — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов в первом тайме за 1.73.

«Всё-таки сборная Нидерландов совсем недавно вылетела из Лиги наций, уступив в двухматчевом противостоянии испанцам. Но тем не менее команда очень хорошая, очень неплохая и достаточно молодая. Очень много талантов в этой команде.

Финляндия уже провела две встречи в этой группе: победа над Мальтой минимальная и ничейный результат с Литвой. Думаю, что Голландия должна начать эту группу с победы.

Мне видится такой прогноз здесь — победа Нидерландов в первом тайме. Все-таки Нидерланды сильнее, несмотря на то что будут играть на выезде. И, конечно же, у голландцев есть в уме результаты других соперников в своей группе — это поляки. Поляки набрали шесть очков.

Нидерландам нужно будет с первых минут начинать активно, поскольку все мы прекрасно понимаем, что такие команды, как Финляндия, очень неуступчивы, тем более дома. Им нужно как можно быстрее забить мяч», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».