США — Турция: прогноз Эльвина Керимова на товарищеский матч

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на товарищеский матч США — Турция.

Ставка: обе забьют за 1.74.

«Этот матч можно назвать редким, потому что Турция и США встречались нечасто. На чемпионатах мира это невозможно, потому что Турция на чемпионаты мира не попадает с 2002 года. Встреча команд, которые друг друга знают, очевидно, не очень хорошо. Потому что у них разные пути, разные турниры, в которых они принимают участие.

Но две крепкие, хорошие сборные. Американцы обладают приличным составом. И, в принципе, это конкурентоспособная сборная даже на самом серьёзном уровне. То есть для США это домашний матч в любом случае. Он не может быть рядовым. Это международный матч.

Турция — четвертьфиналист последнего Евро. Сборная, которую по-прежнему тренирует Монтелла. Сборная с очень приличным составом и с большими амбициями. Турция планирует попасть на чемпионат мира впервые с 2002 года. Правда, отборочная группа у Турции непростая. Там и Испания есть, и Грузия очень сильная сейчас. Так что интересная, я думаю, нас ждёт игра. Игра, в которую обе команды в состоянии сыграть смело, в атаку.

Плюс ничего не ограничивает — это товарищеский матч. Нужно показать себя с лучшей стороны. И постараться прежде всего показать позитивный футбол. И у Монтеллы есть взгляд в этом направлении, есть такая позиция. Он хочет, чтобы Турция играла в атаку. Хочет, чтобы Турция играла с позиции силы.

Думаю, что от обороны Турция не сыграет. Она, в принципе, не очень умеет это делать. Так что, учитывая силу сборной США, учитывая домашний статус матча для США, я здесь вижу единственный вариант — обе забьют за 1.74», — приводит слова Керимова «РБ Спорт».