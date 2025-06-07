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Албания — Сербия: прогноз Тимура Журавеля на игру квалификации ЧМ-2026 7 июня

Албания — Сербия: прогноз Тимура Журавеля на игру квалификации ЧМ-2026 7 июня
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Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Албания — Сербия.

Ставка: ТБ 5.5 ЖК за 1.85.

«Вы и без меня знаете, насколько напряжённые отношения по футбольной и политической линии между этими странами. Это наложит отпечаток, как ни крути. Это будет ожесточённая игра. Думаю, что на грани фола почти всегда, в каждом эпизоде.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 3-й тур
07 июня 2025, суббота. 21:45 МСК
Албания
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому я не возьмусь в этой игре искать исход. Наверное, Сербия чуть больше фаворит, хотя матч проходит на поле Албании. Скорее всего, это будет низ, поскольку команды, в принципе, низовые. Мне кажется, что эта ожесточённость и принципиальность игры вряд ли сделают матч голевым, настоящим футбольным спектаклем. Это скорее будет такая битва, бойня.

Поэтому я бы искал верный прогноз в матче Албания — Сербия в зоне жёлтых карточек. Конечно, ставьте верх по жёлтым карточкам. Это придётся сделать судье, который будет работать на этом матче. Да и команды не смогут себя в этом смысле сдержать. Какие-то провокации будут мелкие, какие-то будут стычки, и поэтому карточки там будут.

Вы можете бонусом добавить туда и удаление, но здесь я бы не настаивал. Ведь полное разжигание «котла» судья может постараться избежать. Мне кажется, что удаление в такой игре всё равно просится, но жёлтые карточки — надёжнее, проще, понятнее. И, кстати, последний очный матч между Албанией и Сербией тоже ознаменовался огромным количеством предупреждений», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».

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