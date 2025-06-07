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Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли: кто фаворит боя UFC 316, какие прогнозы

Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли: кто фаворит боя UFC 316, какие прогнозы
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В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (США) на арене Prudential Center состоится турнир UFC 316. Главным событием вечера станет бой-реванш в легчайшем весе между действующим чемпионом Мерабом Двалишвили и Шоном О’Мэлли. Ориентировочное начало — в 7:00 мск.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Шон О'Мэлли

В их первом поединке грузинский боец одержал уверенную победу решением судей. Фаворитом его считают букмекеры и сейчас. На победу Двалишвили предлагают коэффициент 1.34, а на победу соперника — 3.20. Ставка на полный бой доступна за 1.48, а на досрочное завершение можно заключить пари с котировкой 2.55.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 316 можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало события ожидается в 1:00 мск, а главные бои стартуют ориентировочно в 5:00 мск.

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