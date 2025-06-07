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Федерация тенниса России получила 543,8 млн рублей отчислений БК в I квартале 2025 года

Федерация тенниса России получила 543,8 млн рублей отчислений БК в I квартале 2025 года
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Федерация тенниса России (ФТР) опубликовала на своём сайте отчёт о распределении средств, полученных от целевых отчислений букмекеров в I квартале 2025 года.

Организация за отчётный период получила 543,8 млн рублей. В соответствии с действующим законодательством 70% отчислений задействуют для финансирования профессионального спорта — 380,6 млн рублей. Оставшиеся 30%, что составляет 163,1 млн рублей, направят на поддержку детско-юношеского и массового спорта.

В сравнении с IV кварталом 2024 года сумма букмекерских отчислений выросла более чем на 16%. Тогда ФТР получила 467,3 млн рублей. Всего же за 2024 года поступления от в адрес федерации превысили 1,7 млрд рублей.

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