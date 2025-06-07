В Беларуси запретили мультиаккаунтинг на законодательном уровне

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О деятельности в сфере игорного бизнеса», сообщает пресс-служба главы республики.

Согласно документу, ужесточаются требования к прохождению игроками идентификации. Теперь игроки должны пройти верификацию, посетив наземное игорное заведение оператора или через видеозвонок. Раньше достаточно было предоставить фотографии документов.

Кроме того, указ установил запрет для игроков на владение более чем одним аккаунтом. Таким образом, мультиаккаунтинг в Беларуси теперь запрещён на законодательном уровне. Гражданам республики также запретили принимать участие в азартных играх по указанию третьих лиц. Операторам запретили давать клиентам возможность играть в долг, а банки и небанковские кредитно-финансовые организации теперь не имеют права на осуществление переводов в пользу офшорных компаний.