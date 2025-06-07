Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

В России могут обязать букмекеров отчислять средства на борьбу с лудоманией

В России могут обязать букмекеров отчислять средства на борьбу с лудоманией
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев рассказал, что в Госдуме планируют ввести закон, обязывающий букмекеров отчислять средства на борьбу с лудоманией, сообщает ТАСС.

«Букмекерские конторы должны нести ответственность за профилактику лудомании, поэтому часть средств будет тратиться на эти цели», — заявил депутат.

При этом он не стал уточнять потенциальные объёмы таких отчислений. По словам Метелева, соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму до конца 2025 года.

Планируется, что к борьбе с лудоманией подключат Минздрав.

«Регулятор будет заниматься этой профилактикой вместе с участниками рынка — это социальная реклама, вывески и многое другое. А сам Минздрав сможет за эти средства построить систему в виде разработки протоколов лечения, подготовки врачей, создания соответствующих служб и горячей линии», — отметил Метелев.

Материалы по теме
Как закон о самозапрете ставок изменит букмекерский рынок и жизнь игроков
Как закон о самозапрете ставок изменит букмекерский рынок и жизнь игроков
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android