В России могут обязать букмекеров отчислять средства на борьбу с лудоманией

Председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев рассказал, что в Госдуме планируют ввести закон, обязывающий букмекеров отчислять средства на борьбу с лудоманией, сообщает ТАСС.

«Букмекерские конторы должны нести ответственность за профилактику лудомании, поэтому часть средств будет тратиться на эти цели», — заявил депутат.

При этом он не стал уточнять потенциальные объёмы таких отчислений. По словам Метелева, соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму до конца 2025 года.

Планируется, что к борьбе с лудоманией подключат Минздрав.

«Регулятор будет заниматься этой профилактикой вместе с участниками рынка — это социальная реклама, вывески и многое другое. А сам Минздрав сможет за эти средства построить систему в виде разработки протоколов лечения, подготовки врачей, создания соответствующих служб и горячей линии», — отметил Метелев.