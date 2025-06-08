Португалия — Испания: стал известен фаворит финала Лиги наций

8 июня 2025 года мы узнаем победителя Лиги наций. В матче за первое место сыграют сборные Португалии и Испании. Встреча состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Красной фурии». Поставить на победу сборной Испании можно с коэффициентом 1.90.

Шансы сборной Португалии оценили в 4.05. Ничья по итогам основного времени идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, финал Лиги наций получится результативным. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагают за 1.65.