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Названы шансы Роналду выиграть Лигу наций со сборной Португалии

Названы шансы Роналду выиграть Лигу наций со сборной Португалии
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8 июня 2025 года мы узнаем победителя Лиги наций. В матче за первое место сыграют сборные Португалии и Испании. Встреча состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Начало — в 22:00 мск.

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Поставить на победу сборной Испании можно с коэффициентом 1.90. Шансы сборной Португалии оценили в 4.05. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

Итоговая победа сборной Португалии идёт за 2.75, что составляет примерно 35% вероятности. Если трофей достанется сборной Испании, сыграет коэффициент 1.52 (65%).

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