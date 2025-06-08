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Португалия — Испания: прогноз на финал Лиги наций

Португалия — Испания: прогноз на финал Лиги наций
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на финальную игру Лиги наций между сборными Португалии и Испании.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.00.

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Обе сборные подходят к финальному матчу взвинченными. Португальцев раззадорил и заставил оживиться пропущенный мяч от немцев. Испанцы же довольны своей игрой в нападении, однако наверняка будут проводить работу над ошибками в защите. Всё-таки был риск растерять всё преимущество в игре с французами.

Португалия ещё не играла с такой сборной Испании, которая проносится ураганом по своим соперникам. Последний раз команды встречались в 2022 году на групповом этапе Лиги наций. И хоть это была не сегодняшняя «Красная фурия», она всё равно не уступила португальцам — 1:1 и 1:0. На этот раз счёт вряд ли будет таким скромным.

Не исключаем даже варианта, когда больше 1.5 мяча забьют обе команды, но в качестве прогноза выбираем обмен голами через тотал больше 2.5 мяча за 2.00. Какой бы мощной ни была сборная Испании, опытная Португалия не позволит себя унижать и даст достойный отпор.

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