Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Германия — Франция: букмекеры оценили шансы

Германия — Франция: букмекеры оценили шансы
Комментарии

8 июня 2025 года мы узнаем победителя Лиги наций, но перед этим событием определится команда, которая заберёт бронзу. В матче за третье место сыграют Германия и Франция.

Материалы по теме
Прогноз на матч Германия — Франция: Мбаппе заберёт утешительный приз
Прогноз на матч Германия — Франция: Мбаппе заберёт утешительный приз

Встреча состоится на стадионе «Штутгарт Арена» в Германии. Начало — в 16:00 мск.

Букмекеры не могут сделать уверенный прогноз, но с небольшим перевесом склоняются в пользу хозяев. Поставить на победу Германии можно с коэффициентом 2.50.

Шансы сборной Франции оценили в 2.75. Ничья по итогам двух таймов идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагают за 1.60.

Материалы по теме
Роналду или Ямаль: финал Лиги наций для опытных или дерзких?
Роналду или Ямаль: финал Лиги наций для опытных или дерзких?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android