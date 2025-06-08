Германия — Франция: букмекеры оценили шансы

8 июня 2025 года мы узнаем победителя Лиги наций, но перед этим событием определится команда, которая заберёт бронзу. В матче за третье место сыграют Германия и Франция.

Встреча состоится на стадионе «Штутгарт Арена» в Германии. Начало — в 16:00 мск.

Букмекеры не могут сделать уверенный прогноз, но с небольшим перевесом склоняются в пользу хозяев. Поставить на победу Германии можно с коэффициентом 2.50.

Шансы сборной Франции оценили в 2.75. Ничья по итогам двух таймов идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагают за 1.60.