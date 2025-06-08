Германия — Франция: стал известен самый вероятный счёт

8 июня 2025 года мы узнаем победителя Лиги наций, но перед этим событием определится команда, которая заберёт бронзу. В матче за третье место сыграют Германия и Франция.

Встреча состоится на стадионе «Штутгарт Арена» в Германии. Начало — в 16:00 мск.

Поставить на победу Германии можно с коэффициентом 2.50. Шансы сборной Франции оценили в 2.75. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

Наиболее вероятный счёт — 1:1 по итогам двух таймов за 8.50. Следом идет ничья 2:2 (9.30) и 2:1 в пользу Германии (9.70).