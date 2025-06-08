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Грузия — Кабо-Верде: определён самый вероятный счёт

Грузия — Кабо-Верде: определён самый вероятный счёт
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8 июня на «Стадионе имени Рамаза Шенгелии» в Кутаиси состоится товарищеский матч между сборными Грузии и Кабо-Верде. Начало встречи — в 19:00 мск.

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Букмекерские конторы уверены в превосходстве грузинской сборной. Поставить на победу сборной Грузии можно с коэффициентом 1.57, что составляет примерно 61% вероятности.

Шансы сборной Кабо-Верде оценили в 5.60 (17%). Ничья идёт с коэффициентом 4.40 (22%.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.34. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.

Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу хозяев за 7.90. Победа Грузии 2:0 идёт за 8.40, на ничью 1:1 дают 9.00.

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