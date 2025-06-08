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Синнер — Алькарас: букмекеры оценили шансы в финале «Ролан Гаррос»

Синнер — Алькарас: букмекеры оценили шансы в финале «Ролан Гаррос»
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Второй турнир «Большого шлема» 2025 года подошёл к концу. В воскресенье, 8 июня, во Франции состоится финал «Ролан Гаррос» среди мужчин. До матча за титул добрались итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. Начало встречи — не ранее 16:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита. Сделать ставку на победу Янника Синнера предлагается с коэффициентом 1.97, в то время как победа Карлоса Алькараса оценивается в 1.90.

При этом аналитики убеждены, что встреча затянется минимум на четыре сета — коэффициент на тотал больше 3.5 партии составляет 1.41 (70% вероятности).

Эксперты также не исключают, что в финале Открытого чемпионата Франции можно будет увидеть волевую победу. Если один из участников выиграет матч, отдав первый сет, тогда зайдёт коэффициент 3.20 — большее 30% вероятности.

На снятие или дисквалификацию спортсмена в течение встречи дают коэффициент 11.0.

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