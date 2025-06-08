Янник Синнер — Карлос Алькарас: прогноз на финал «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на финал «Ролан Гаррос» Янник Синнер — Карлос Алькарас.

Ставка: пятый сет за 2.90.

Хотя форма итальянца, который почти не заметил трёхмесячной дисквалификации, впечатляет, ему всё же не стоит недооценивать предстоящего оппонента. Карлос Алькарас — действующий победитель «Ролан Гаррос» и ещё недавно самая молодая первая ракетка мира среди мужчин. Боец с отличной первой подачей, великолепен на грунте.

Кроме того, конкретно у Янника Синнера очень плохие показатели в очных встречах. Если Новака Джоковича итальянский теннисист научился обыгрывать ещё в 2023 году, а теперь только улучшает статистику, то с Карлосом Алькарасом у него сейчас четыре поражения в пяти прошлых матчах. Свою лепту в общий настрой сторон этот факт определённо внесёт.

Любопытно, что в прошлом году Синнер и Алькарас встречались на «Ролан Гаррос» в полуфинале. Тогда со счётом 3:2 (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3) победу одержал испанец. На этот раз победителя предугадать действительно сложно, ведь оба спортсмена смотрятся классно. Зато логично будет ждать затянувшейся встречи на пять сетов. Также не стоит исключать и тай-брейк в одном из сетов.